Kindje steekt plots over en wordt hard geschept door auto

Een 9-jarig kind is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Dedemsvaartweg in Den Haag. Volgens buurtbewoners uit hetzelfde wooncomplex stak het kind plotseling de weg over zonder goed uit te kijken, waarna een automobilist het kind niet meer kon ontwijken, aldus een correspondent ter plaatse.

De bestuurder reed in de richting van de Hengelolaan toen het ongeval gebeurde. Het kind werd door de klap gelanceerd en kwam hard op het asfalt terecht. Het raakte gewond aan het gezicht en een arm. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

De Dedemsvaartweg werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer. Ook tramlijnen van vervoerder HTM moesten tijdelijk omrijden. De politie is gestart met een onderzoek naar de toedracht van het incident.