Kind ernstig gewond door ongeval op indoorkartbaan Swalmen

Door een ongeval op een indoorkartbaan in het Limburgse Swalmen is zondagochtend een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt. Het kind is door een ambulance meegenomen en vanaf Echt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gevlogen. De politie meldt dat de jongen uit Overijssel komt.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De Arbeidsinspectie doet onderzoek bij de indoorkartbaan aan de Bosstraat.

Later meer.

ANP