Kind (1) sluit moeder en oma buiten op balkon: 'Spiderman'-agent komt in actie

Een 1-jarig jongetje uit Den Bosch heeft donderdagmiddag per ongeluk zijn moeder en oma buitengesloten op het balkon. Het ventje deed de knip op de deur, waardoor de vrouwen niet meer naar binnen konden.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar de situatie bleek lastiger dan gedacht. Omdat er aan de binnenkant nog een sleutel in de voordeur zat, kon die niet zonder schade worden geopend. "Samen met de brandweer hebben we gekeken of we via een ladder konden helpen, maar dat bleek niet mogelijk", vertelt een van de agenten.

Spiderman

Uiteindelijk besloot een politieman via de dakkapel van de buren naar binnen te klimmen. Na een korte klimpartij wist hij een raam te bereiken en zo het huis binnen te komen. Moeder, oma en de kleine avonturier konden daarna weer veilig worden herenigd.

De buurvrouw had nog een compliment voor de agent: "Hij is nu de Spiderman van de politie!"