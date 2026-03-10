Kettingbotsing met 14 auto's op A1 bij Watergraafsmeer, file loopt snel op

Een kettingbotsing met veertien auto's zorgt dinsdagochtend voor hinder op de A1 richting Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is de weg dicht na het ongeluk. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er geen gewonden zijn gevallen bij het ongeval. Vijf voertuigen moeten worden afgevoerd. De andere auto's kunnen zelfstandig weg.

Het verkeer langs de plek van het ongeluk wordt omgeleid via de vluchtstrook. Op dit moment staat ongeveer 15 minuten vertraging. Dat kan verder oplopen als alle rijstroken langer dicht blijven. De ANWB meldt dat de file "snel oploopt".

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 08.45 uur weer volledig vrijgegeven kan worden.