Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kettingbotsing met 14 auto's op A1 bij Watergraafsmeer, file loopt snel op

Kettingbotsing met 14 auto's op A1 bij Watergraafsmeer, file loopt snel op

Ongeluk

Vandaag, 08:12

Link gekopieerd

Een kettingbotsing met veertien auto's zorgt dinsdagochtend voor hinder op de A1 richting Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is de weg dicht na het ongeluk. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat er geen gewonden zijn gevallen bij het ongeval. Vijf voertuigen moeten worden afgevoerd. De andere auto's kunnen zelfstandig weg.

Het verkeer langs de plek van het ongeluk wordt omgeleid via de vluchtstrook. Op dit moment staat ongeveer 15 minuten vertraging. Dat kan verder oplopen als alle rijstroken langer dicht blijven. De ANWB meldt dat de file "snel oploopt".

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 08.45 uur weer volledig vrijgegeven kan worden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.