Kalfje dood bij dubbele aanrijding, politieauto loopt schade op

Een automobilist reed in de nacht van vrijdag op zaterdag over de N506 in het Noord-Hollandse Hem, toen hij rond 02.15 uur een kalf aanreed. Het dier heeft de aanrijding niet overleefd. Kort daarna botste een tweede auto op een dienstvoertuig van de politie.

Het is nog niet duidelijk hoe het kalf op de weg terecht is gekomen, meldt het Noordhollands Dagblad (NHD). Toen de politie arriveerde, troffen zij meerdere loslopende koeien aan op de weg. De weg werd daarop afgezet door een politieauto.

Tweede botsing

Rond 02.30 uur vond een tweede aanrijding plaats, toen een andere auto op de stilstaande politieauto botste. De agenten waren op dat moment niet in het voertuig en bleven ongedeerd. De bestuurder van de tweede auto bleek na een blaastest niet onder invloed te zijn.

Alle betrokken voertuigen zijn weggesleept, en de weg is tijdelijk afgesloten geweest.