Jongen (14) overleden bij ongeval met vrachtwagen in Almelo

In Almelo is vrijdagmiddag een 14-jarige jongen uit die plaats omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat meldt de politie. De vrachtwagenbestuurder, een man van 67 jaar uit Tubbergen, is aangehouden.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Betuining in de Overijsselse plaats. Het jonge slachtoffer zat op dat moment op de fiets. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.