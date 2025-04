Jongen (9) overleden na aanrijding met brommer op fietspad in Leidschendam

Een 9-jarige jongen is overleden na een ernstig ongeluk vrijdagmiddag op de Veursestraatweg in Leidschendam. Dat laat de politie maandag aan Hart van Nederland weten.

De jonge fietser en een bestuurder van een oldtimer brommer reden vrijdag in dezelfde richting over het fietspad toen het gruwelijk misging. Volgens een correspondent ter plaatse ging het mis bij het inhalen. De oldtimer brommer haalde in en botste tegen de fietser aan. Door de klap werd de bromfietser gelanceerd en kwam hij hard tegen een paal terecht. Ook de jonge fietser raakte zwaargewond.

Getuigen schoten direct te hulp en verleenden eerste hulp. In eerste instantie leek het letsel mee te vallen, maar de toestand van de jongen verslechterde snel. Daarom werden extra hulpdiensten opgeroepen, waaronder een tweede ambulance en een traumahelikopter die landde in een nabijgelegen weiland.

Ziekenhuis

De jongen werd ter plaatse behandeld en vervolgens met spoed, onder politiebegeleiding, naar het ziekenhuis gebracht. De bromfietser is eveneens naar het ziekenhuis vervoerd, maar hoefde niet met spoed.

Maandag werd bekend dat de 9-jarige jongen ondanks alle inspanningen in het ziekenhuis is overleden.