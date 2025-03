Jongen (19) rijdt dronken tegen boom, bijrijder zwaargewond afgevoerd

Een autorit op de Bandijk tussen Deventer en het Gelderse Terwolde is compleet verkeerd afgelopen voor twee 19-jarige mannen. De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde twee bomen. De schade was enorm, en ook van letsel was sprake. Achteraf bleek dat de jongen maar liefst vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

De mannen, afkomstig uit Twello en de gemeente Voorst, reden op de weg van Deventer naar Terwolde toen het misging. De auto raakte van de weg en klapte zijwaarts tegen een boom, precies aan de passagierszijde. Daarna schoof het voertuig door en kwam pas tot stilstand tegen een tweede boom.

In de directe omgeving van het ongeval lagen veel brokstukken verspreid. De accu was uit de auto geslingerd en belandde op het fietspad. De achterklep was losgeraakt en hing ter hoogte van de bestuurdersdeur.

Vijf keer teveel gedronken

De brandweer moest in actie komen vanwege een beknelling. De 19-jarige bijrijder raakte zwaargewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd en is door de politie meegenomen naar het bureau. Daar blies hij 440 ugl, terwijl het maximum voor een beginnend bestuurder op 88 ugl ligt. Dat is vijf keer de toegestane limiet van 0,2 promille. Hij werd dan ook aangehouden voor rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar het incident.