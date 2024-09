Jongen (16) op scooter geschept, bestuurder auto nog onduidelijk

In Enschede zijn zaterdagavond een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. De 16-jarige scooterrijder raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wie de bestuurder van de auto was.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haaksbergerstraat en de B.W. ter Kuilestraat. De aanrijding was zo hard dat de scooter vijftig meter verderop terechtkwam en de weg bezaaid lag met onderdelen.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar deze werd later weer geannuleerd.

Lees ook: Scooter geschept en meters meegesleurd door trein in Zeeland

De politie heeft tot diep in de nacht onderzoek gedaan waardoor de Haaksbergerstraat lange tijd was afgesloten. De politie vraagt getuigen van de aanrijding zich te melden. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend.