Jonge bestuurder (18) overleden bij ongeval Friesland, bijrijder gewond

Een noodlottige zondagochtend in het Friese Broeksterwâld. Rond 05.00 uur raakte daar een auto met twee inzittenden te water aan de Tienewei. De bestuurder, een 18-jarige man uit de gemeente Tystjerksteradiel, overleefde het ongeluk niet.

Iedere dag het laatste Hart van Nederland-nieuws uit jouw regio op het thuisscherm van je iPhone? Je ziet hoe je dat doet in de video bovenaan.

Bij de hulpverlening rukten meerdere eenheden van politie, ambulance en brandweer uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen om snel medische hulp te bieden. De bijrijder, eveneens een 18-jarige man uit dezelfde gemeente, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Op beelden is te zien dat de rode Peugeot van de jongens op zijn kop in het water lag. Een kraan moest eraan te pas komen om de auto uit het water te takelen.