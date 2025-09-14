Terug

Jong meisje ontsnapt aan gruwelijk drama, fiets aan gort gereden door trein

Ongeluk

Vandaag, 21:54

Een geluk bij een ongeluk in Vught deze zondag. Een jong meisje schrok zich kapot toen de spoorbomen bij de overgang aan de Molenstraat plotsklaps naar beneden gingen terwijl ze daar fietste. Het jonge kind wist gelukkig weg te rennen, maar haar fiets werd door de trein meegesleurd.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Brabant dat het meisje aan het oversteken was, toen de slagbomen naar beneden gingen. "Ze raakte in paniek, liet haar fiets achter en maakte dat ze wegkwam van het spoor."

Een videocorrespondent meldt dat het om een kleuter zou gaan. Het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd, maar omdat de schade meeviel kon het treinverkeer snel worden hervat.

