Jong kindje bekneld in roltrap in ZARA Hoofddorp, met spoed naar ziekenhuis

Een jong kind in Hoofddorp is donderdagmiddag vast komen te zitten in een roltrap. Dat gebeurde in de kledingwinkel ZARA aan de Marktlaan. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland zat het kindje bekneld met de hand. Hulpdiensten, waaronder ambulance, politie, brandweer en traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse.

De brandweer wist het kindje uiteindelijk te bevrijden. Daarna is het met spoed en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe gewond het kind is, kunnen woordvoerders van de veiligheidsregio en de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of het om een jongetje of een meisje gaat en hoe oud het kind is. Hoe het incident precies kon gebeuren, wordt onderzocht.