Jong kind omgekomen bij ongeluk in Leeuwarden

De persoon die zaterdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk in Leeuwarden is overleden, meldt de politie op X. Het betreft een jong kind uit Leeuwarden dat aangereden is door een veegwagen.

Het ongeluk tussen het voertuig en het kind gebeurde aan de Carolinenburg in het noordoosten van de Friese hoofdstad, rond 17.30 uur. Lokale media melden dat het gebeurde in een winkelcentrum, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Hoe het kind in botsing heeft kunnen komen met de veegwagen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Hoe oud het kindje is, wordt niet bekendgemaakt door de politie.

Aan het slachtoffer werd nog hulp verleend, maar later meldde de politie dat dit niet mocht baten en dat het kind ter plaatse aan de verwondingen is overleden.