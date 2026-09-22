Jong kind aangereden op bedrijventerrein in Veen, meegenomen door traumaheli

Een kind van zeer jonge leeftijd is dinsdagmiddag aangereden op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen. Volgens een politiewoordvoerder is het kind na behandeling door medisch personeel met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeluk wordt momenteel onderzocht.

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Het ongeluk vond plaats bij een bedrijf aan de Groeneweg in Veen. Meerdere ambulances en politiewagens waren ter plaatse, waarna het kind met de traumahelikopter naar het ziekenhuis werd gebracht.

Over de huidige toestand van het kind is nog niets bekend. Ook wilde de politie niet ingaan op de precieze leeftijd van het slachtoffer, omdat het minderjarig is.