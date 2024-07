Inzittende van te water geraakte auto in Overslag overleden

In het Zeeuwse grensdorp Overslag (gemeente Terneuzen) is donderdagochtend een auto te water geraakt. Daarbij is een 20-jarige man uit Westdorpe overleden, dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 06.45 uur aan de Zuiddorpseweg. Meerdere hulpdiensten, waaronder een duikteam, werden opgeroepen om de assisteren bij het ongeluk. Maar toen de eerste brandweerwagen ter plaatse kwam, bleek de inzet van duikers niet nodig te zijn. De opgeroepen traumahelikopter is ook niet meer ingezet.

Volgens de Veiligheidsregio is sprake van een eenzijdig ongeluk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.