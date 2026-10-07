Persoon overleden na grote zoekactie in Noordzee bij IJmuiden

Een persoon is woensdagmiddag overleden nadat die in de Noordzee tussen IJmuiden en Overveen in de problemen was gekomen. Na een grote zoekactie werd het slachtoffer in het water gevonden. Hulpverleners probeerden de persoon op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

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De politie kreeg rond 13.15 uur een melding dat iemand in de Noordzee in de problemen was gekomen. Daarop werd een grote zoekactie gestart. Er werd vanaf het water, vanuit de lucht en vanaf het strand naar de persoon gezocht.

Rond 13.45 uur zag de politie de persoon in het water tussen IJmuiden en Overveen. Het slachtoffer werd naar de kant gebracht, waar hulpverleners direct begonnen met reanimeren. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie.

Onderzoek naar toedracht

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de reanimatie niet mocht baten. Het slachtoffer is op het strand overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend gemaakt.

Het lichaam wordt overgebracht naar het mortuarium. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.