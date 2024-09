Hulpverlener Jeroen was 10 jaar geleden als eerste bij mega kettingbotsing op A58

Het staat bij incidentleider Jeroen Brussé van Veiligheidsregio Zeeland nog in het geheugen gegrift: de kettingbotsing van 16 september 2014 op de A58 tussen Middelburg en Goes. Meer dan 150 auto's waren bij het ongeluk in de zeer dichte mist betrokken. Maandag, tien jaar later, blikt Brussé bij Hart van Nederland terug op het heftige ongeval.

Brussé was onderweg naar zijn werk in Middelburg. Hij reed over de A58 toen hij merkte dat ineens al het verkeer stilstond. "Een file bij Goes is opmerkelijk, maar het was ijzig stil. Dat gaf mij een onbehaaglijk gevoel", zegt hij. Brussé is toen over de vluchtstrook stapvoets uit de file gegaan om te kijken wat er aan de hand was.

Omvang onduidelijk

Er waren meerdere ongevallen gebeurd. In totaal waren 154 auto's bij de kettingbotsing betrokken. Er vielen 26 gewonden en twee doden.

Door de mist was de omvang van de kettingbotsing echter nog onduidelijk. "Ik dacht: dit is groot. Maar ik wist nog niet zo goed hoe groot", aldus Brussé. "Toen ik bij het grote ongeval kwam, moest ik twee dingen doen: hulp verlenen en crisisorganisatie opstarten."

Hulpverlening

Ondertussen hoorde hij in de verte doffe klappen van auto's die elkaar raakten. Hij hoorde ook mensen om hulp roepen. "Je probeert de omvang in te schatten, maar je ziet niks. Normaal weet je wel wat er aan de hand is, maar nu begonnen we ergens aan waarvan we niet wisten waar we aan begonnen. Dat maakte het ingewikkeld en bijzonder."

Het eerste uur hebben hulpverleners dan ook vooral hun best gedaan om een goed beeld te krijgen van de situatie. Burgers in de file steunden de brandweer en de ambulancebroeders ondertussen in de hulpverlening. "Dat was heel mooi om te zien. Daar zijn misschien wel levens mee gered."

Impact

Na anderhalf uur trok de mist op. "Toen zag je hoe groot het incident was. Maar op dat moment zat ik in de hulpverleningsmodus. Pas een dag later denk je: dit was wel heel bijzonder en groot", aldus Brussé. De incidentleider rijdt nog dagelijks over de A58 tussen Middelburg en Goes. "Die beelden staan nog in mijn geheugen gegrift. Het heeft veel impact op ons gehad."