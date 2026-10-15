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Hulpdiensten rukken uit voor mogelijk gedumpte 'puppy' in IJsselstein

Hulpdiensten rukken uit voor mogelijk gedumpte 'puppy' in IJsselstein

Ongeluk

Vandaag, 12:36

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Een melding over een mogelijk gedumpte puppy heeft in IJsselstein voor een opmerkelijke reddingsactie gezorgd. De politie en dierenambulance haastten zich naar een container waaruit geblaf en gejank te horen waren. Eenmaal ter plaatse bleek er inderdaad een hondje in te zitten. Alleen was het dier niet van vlees en bloed, maar van plastic.

De hulpdiensten namen de melding serieus en gingen direct op onderzoek uit. "Eenmaal ter plaatse hoorden wij inderdaad het gehuil van een puppy", schrijft de politie op Instagram.

Beeld: Politie IJsselstein

Beeld: Politie IJsselstein

'Loopt met een sisser af'

Al snel werd duidelijk dat er geen dier in nood verkeerde. De politie heeft een foto van het speelgoedhondje gedeeld op hun instagrampagina. "Gelukkig liep het met een sisser af: het bleek om een speelgoedhondje te gaan."

Door Redactie Hart van Nederland
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