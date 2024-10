Hulpdiensten rukken massaal uit om 'voertuig te water', blijkt speelgoedautootje

Hulpdiensten rukten vrijdagavond massaal uit naar de Van Deelenstraat in Oud Heusden, na een melding van een auto in het water. Buurtbewoners zagen een rode auto drijven en sloegen meteen alarm. Dat meldt Omroep Brabant. En hoewel de omstanders uiteindelijk gelijk bleken te hebben, was het toch niet helemaal wat ze verwacht hadden.

Brandweer, politie en duikers uit Den Bosch kwamen snel op de melding af. De hulpdiensten namen het zeer serieus omdat er gedacht werd aan een scootmobiel. Maar toen de duikers in het water doken, vonden ze geen echte auto, maar een speelgoedauto voor kinderen. Alles liep dus met een sisser af, al hebben ze voor de zekerheid nog even het water doorzocht. Daar werd uiteindelijk niks gevonden.