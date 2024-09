Houten balken doorboren auto bij bizar ongeluk in Doetinchem

In Doetinchem is donderdagavond een auto doorboord met houten balken bij een bizar ongeval. Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en belandde in de tuin van een woning. Daar reed het dwars door een hekwerk, waarbij houten balken zich dwars door de voorruit boorden.

De bestuurder en bijrijder raakten gewond en werden door ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd. Het is nog onduidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De weg werd na het ongeval deels afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.