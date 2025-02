Hoogbejaarde voetgangster overleden na aanrijding met auto in Leiden

In Leiden is zaterdagavond een 81-jarige vrouw uit Leiden om het leven gekomen na een ongeluk. Dat gebeurde op de Voorschoterweg (N447). Ze was te voet en werd aangereden door een auto. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

De politie kreeg rond 18.30 uur een melding van een aanrijding tussen een voertuig en een persoon. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, haastten zich naar de plek van het ongeluk. Ter plaatse was het slachtoffer zwaargewond.

Hulpdiensten hebben haar nog proberen te reanimeren, maar dat bleek helaas tevergeefs. Ze is ter plaatse overleden. De bestuurder van de auto is meegenomen voor verhoor, maar wordt niet aangemerkt als verdachte, zegt de woordvoerder.

Specialisten van de verkeersongevallenanalyse zijn zaterdagavond "lang bezig geweest" met onderzoek naar wat er is gebeurd. "Dat onderzoek loopt nu verder", aldus de woordvoerder.