Hond dood en twee mensen gewond bij scooterongeluk in Vianen

Twee personen zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een scooterongeluk in Vianen. Een hond, die ook bij het ongeval betrokken was, heeft het niet overleefd. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats op de Willem van Duvenvoordestraat in Vianen, zo bevestigt de politie donderdag aan Hart van Nederland. Een vrouw was daar iets na middernacht haar hond aan het uitlaten toen ze de straat overstak. Op dat moment werd ze aangereden door een scooterrijder. Haar hond overleefde de klap niet.

De scooterrijder kwam door de botsing ten val en raakte eveneens gewond. Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overleden hond is opgehaald door de dierenambulance.