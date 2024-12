Hilversumse (56) overleden na ongeluk in Blaricum

De persoon die maandagochtend is overleden na een ongeluk in Blaricum is een vrouw van 56 jaar uit Hilversum. Dat meldt de politie maandagavond. Het ongeluk gebeurde in de straat Achterom. Een automobiliste van 79 jaar uit de gemeente Gooise Meren is aangehouden voor betrokkenheid bij het ongeluk.

De politie deelt niets over hoe het ongeluk kon gebeuren en of het slachtoffer ook in een auto zat. Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd, aldus een woordvoerster.

ANP