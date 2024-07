Hek voorkomt nog net dat auto naar beneden stort op spoor Amstelveen

In Amstelveen is donderdagavond een heftige crash gebeurd. Het scheelde niet veel of een auto was daar van een viaduct gereden en naar beneden gevallen op het spoor bij tramhalte Sportlaan.

Het lijkt erop dat het hek langs de weg erger heeft voorkomen, maar de auto is daar wel dwars doorheen gegaan. Een hoop brokstukken liggen wel op het spoor.

Het gaat om een eenzijdig ongeval. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. Die laatste was uiteindelijk niet nodig. De bestuurder, een man, raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.