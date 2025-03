Heimachine valt op werkbus in Hoorn, werknemer komt met de schrik vrij

Op een bouwplaats aan de Nieuwe Steen in Hoorn is maandagmiddag een heimachine omgevallen. Daarbij werden twee geparkeerde voertuigen, een auto en een werkbus, platgedrukt. Wonder boven wonder raakte niemand ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur tijdens het laden van de zware heistelling op een vrachtwagen. De machine kwam plotseling ten val en belandde bovenop auto’s die naast de bouwplaats stonden. Eén van de auto’s was een bestelbusje waarin op dat moment een man zat te lunchen. Hij kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De machinist van de heimachine liep lichte verwondingen op en is ter plaatse behandeld.

Na het ongeval rukten politie, brandweer en ambulance massaal uit. De schade is groot. De voertuigen zijn total loss en er is diesel gelekt op het terrein. De Omgevingsdienst is opgeroepen om het lekkende dieselprobleem op te lossen. Het rechtzetten van de omgevallen heimachine zal nog enige tijd in beslag nemen. De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.