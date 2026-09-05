OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde bij ernstig ongeluk met vrachtwagen op A76 bij Heerlen

Ongeluk

Vandaag, 07:46

Bij een ernstig ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen op de A76 bij Heerlen is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie op X.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De politie spreekt van een "ernstig ongeval". Over de toestand van de gewonde is niets bekendgemaakt.

Bij het ongeluk waren een personenauto en een vrachtwagen betrokken. Meer informatie over de betrokkenen is nog niet bekend.

A76 deels afgesloten

Door het ongeluk is de A76 tussen Aken en Geleen deels afgesloten. De politie heeft nog niet gemeld hoe het ongeval kon gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.