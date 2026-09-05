Gewonde bij ernstig ongeluk met vrachtwagen op A76 bij Heerlen

Bij een ernstig ongeluk tussen een personenauto en een vrachtwagen op de A76 bij Heerlen is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie op X.

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De politie spreekt van een "ernstig ongeval". Over de toestand van de gewonde is niets bekendgemaakt.

Bij het ongeluk waren een personenauto en een vrachtwagen betrokken. Meer informatie over de betrokkenen is nog niet bekend.

A76 deels afgesloten

Door het ongeluk is de A76 tussen Aken en Geleen deels afgesloten. De politie heeft nog niet gemeld hoe het ongeval kon gebeuren.