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Acht gewonden bij ernstig ongeluk op N209 bij Hazerswoude-Dorp, twee zwaargewond

Ongeluk

Vandaag, 13:00

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Bij een ernstig ongeluk met vier voertuigen op de Gemeneweg (N209) bij Hazerswoude-Dorp zijn donderdag acht mensen gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn zwaargewond, meldt veiligheidsregio Hollands Midden.

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Vanwege het grote aantal slachtoffers zijn meerdere hulpdiensten opgeroepen. Hoe het met de overige zes gewonden gaat, is niet bekend.

Weg volledig afgesloten

De N209 is tussen Hazerswoude-Dorp en Benthuizen in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het is nog niet duidelijk hoelang de afsluiting gaat duren.

Hoe het ongeluk op de Gemeneweg heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen er in totaal bij het ongeval betrokken waren.

Door Redactie Hart van Nederland
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