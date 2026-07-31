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Hardloper overleden na aanrijding in Hellevoetsluis

Ongeluk

Vandaag, 09:11

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Een hardloper is donderdagavond overleden na een aanrijding in Hellevoetsluis. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De hardloper werd bij het oversteken van de Vlasakkerlaan geschept door een auto.

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Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Volgens een correspondent ter plaatse kwam het slachtoffer meters verder op het wegdek terecht. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan de verwondingen.

Bestuurder aangehouden

De bestuurder van de auto is aangehouden. Volgens de politie gebeurt dat standaard bij verkeersongevallen waarbij iemand ernstig gewond raakt of overlijdt. De aanhouding zegt niets over de schuldvraag, aldus een woordvoerder.

Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook over de bestuurder heeft de politie nog geen verdere informatie gedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland
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