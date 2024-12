Hard ongeluk tussen auto en tram in Schiedam, meerdere gewonden

Zondagmiddag is in Schiedam een tram in botsing gekomen met een auto. Het ongeluk vond plaats op de 's-Gravelandseweg. Volgens de politie gaat het om een "ernstige aanrijding" waarbij vier gewonden zijn gevallen, zowel in de tram als in de auto. Een van de slachtoffers raakte zwaargewond.

Direct na de melding rukten hulpdiensten groots uit naar de plaats van het ongeval. "Hulpdiensten zijn hard bezig," meldt de politie. Als gevolg van de aanrijding is de afrit van de A20 richting Schiedam tijdelijk afgesloten geweest. Dit zorgde voor verkeershinder in de omgeving.

In de tram zat een oudere vrouw, die volgens een 112-fotograaf bij de klap gewond raakte. Ook de trambestuurder raakte gewond, bevestigt de politie. De twee inzittenden van de auto raakten bekneld en moesten door hulpverleners uit de auto bevrijd worden.

Het incident gebeurde op de kruising van de 's-Gravelandseweg en de Burgemeester van Haarenlaan in de Zuid-Hollandse stad. Omdat de tram door het ongeval ontspoorde, moest deze uit de rails worden getakeld. Rond 21.30 uur konden de trams weer volgens de dienstregeling rijden, zegt het ov-bedrijf RET.

Speciale analisten van de politie doen onderzoek naar het ongeval.

Hart van Nederland, ANP