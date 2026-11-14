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Man (92) overleden na botsing met shovel in Haaren

Ongeluk

Vandaag, 16:31

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Een man (92) uit Oisterwijk is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een ongeluk in het Brabantse Haaren. De man botste donderdagmiddag op de Hogeweg met zijn scootmobiel tegen een shovel, en belandde door de klap in het aangrenzende weiland.

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De shovel kwam uit tegenovergestelde richting toen de twee voertuigen met elkaar in botsing kwamen. De scootmobiel sloeg om en raakte flink beschadigd. Hulpverleners en omstanders haalden het slachtoffer uit het weiland, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, maakte de politie zaterdag bekend.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland
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