Hulpdiensten rukken uit voor verwarde vrouw in woning Maassluis

Een verwarde vrouw heeft zaterdagochtend voor consternatie gezorgd in Maassluis. Veel hulpdiensten zijn uitgerukt omdat de situatie dreigend werd. De vrouw zou een gevaar voor zichzelf en anderen zijn. De straat werd ruim afgezet, en verschillende hulpdiensten stonden paraat om in te grijpen.

Rond 09.00 uur kregen de politie, brandweer en het Team Parate Eenheid (TPE) een melding over een mogelijk verward persoon in de Mimosastraat in de Zuid-Hollandse plaats.

Eenmaal ter plaatse troffen de hulpdiensten een vrouw aan op het balkon van haar woning. Ze schreeuwde dat ze zichzelf iets wilde aandoen en dreigde haar woning in brand te steken. Er werd zelfs rook in de woning waargenomen, wat de zorgen verder deed toenemen.

Straat afgezet

De omgeving van de woning werd direct groots afgezet en uit voorzorg werd een ambulance opgeroepen. De brandweer stond paraat om indien nodig in te grijpen.

Rond 09.45 uur besloot het TPE de woning binnen te treden. De vrouw werd daarna vrijwillig naar buiten begeleid, maar werd onwel tijdens het lopen. In de ambulance is zij medisch onderzocht.