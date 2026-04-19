Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto bijna in twee stukken na ongeluk bij A7

Ongeluk

Vandaag, 16:01 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een bestuurder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de A7 bij Zuidbroek, in Groningen. Op de A7 is auto door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen de geluidswal tot stilstand gekomen, schrijft RTV Noord. De klap is zo blijkbaar zo hard geweest, dat de auto bijna door tweeën is gebroken.

Een berger is bezig het voertuig weg te krijgen. Hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn, is niet bekend. Wel is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.