Auto bijna in twee stukken na ongeluk bij A7

Een bestuurder is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de A7 bij Zuidbroek, in Groningen. Op de A7 is auto door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen de geluidswal tot stilstand gekomen, schrijft RTV Noord. De klap is zo blijkbaar zo hard geweest, dat de auto bijna door tweeën is gebroken.

Een berger is bezig het voertuig weg te krijgen. Hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn, is niet bekend. Wel is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis.