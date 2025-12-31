Volg Hart van Nederland
Dode en vier gewonden bij ernstig ongeval op N979 in Zevenhuizen

Ongeluk

Vandaag, 20:14

In het Groningse Zevenhuizen is op oudejaarsavond iemand om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond op de Oudestreek, de N979 die door het dorp loopt.

Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De persoon overleed ter plaatse. Vier andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Auto vat vlam

Lokale media melden dat een van de auto's van de weg raakte, tegen een boom botste en daarna in brand vloog. De weg werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Door ANP

