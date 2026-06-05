OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: Enorme golf sleurt omstanders mee bij tewaterlating in Foxhol

Ongeluk

Vandaag, 22:54

Link gekopieerd

Het beeld is spectaculair te noemen, maar voor sommige omstanders had de tewaterlating in het Groningse Foxhol minder leuke gevolgen. Door de grootte van het schip ontstond een flinke golf in het Winschoterdiep. Omstanders die te dichtbij stonden kregen niet alleen natte voeten, maar gingen zelfs compleet onderuit en in sommige gevallen kopje onder.

Christiaan Knapper uit Sappemeer was een van de omstanders. Tegen Hart van Nederland vertelt hij dat hij met zo'n vijftig anderen stond te kijken naar de tewaterlating van de NB758, een 90 meter lang vrachtschip dat scheepsbouwer Royal Bodewes heeft gemaakt. "Bijna elk half jaar gaat daar een schip te water. Ik probeer daar wel altijd te gaan kijken. Elke keer stroomt er wel veel water overheen", aldus Christiaan.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Meegesleurd

De terugslag van het water was volgens Christiaan fors. "Elke keer als een schip te water wordt gelaten, is dat weer een andere gewaarwording. Ik schrik er niet zo snel van wat er vandaag gebeurde. Nu gebeurde er dit, maar soms gaat een schip bijvoorbeeld scheef het water in", zegt hij.

"Ik denk dat een stuk of vier jongens werden meegesleurd door het water. Ik heb niet precies gezien wat er daarna gebeurde, maar ze stonden gelukkig al snel weer op." Voor de betrokkenen was het even schrikken, maar voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Christiaan bleef zelf op veilige afstand staan. "Ze waren wel echt nat. Het ging goed, maar als ik had gezien dat het niet goed was gekomen, dan was ik er wel naartoe gegaan."

Volgens hem liep het uiteindelijk goed af. "Gelukkig waren het geen ouderen die omvielen, maar jongeren. Dan had je misschien een andere situatie gehad."

Door Daniël Bom

Lees ook

Bizar: Schip valt bijna op man in Hoogezand
Bizar: Schip valt bijna op man in Hoogezand

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.