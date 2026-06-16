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Automobilist enige tijd bekneld na botsing tegen boom in Veendam

Ongeluk

Vandaag, 08:07

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Een 19-jarige automobilist uit Het Hogeland is dinsdagochtend tegen een boom gebotst in het Groningse Veendam. De botsing vond plaats op de N33 nadat de bestuurder in een slip was geraakt en van de weg was geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 01.30 uur. De bestuurder heeft enige tijd bekneld gezeten in zijn voertuig. Er zat ook een bijrijder in de auto. Die is alleen voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

De brandweer heeft met hulp van de kraan van een berger de auto moeten openknippen om de bestuurder eruit te krijgen. Ook werd een traumahelikopter ingezet. De weg is lange tijd afgesloten geweest voor onderzoek en de hulpdiensten.

Door Redactie Hart van Nederland

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