Lijnbus glijdt door gladheid tegen boom in Scharmer, chauffeur anderhalf uur bekneld

Door verraderlijke gladheid is in het Groningse Scharmer een lijnbus frontaal tegen een boom gereden. Het ongeluk gebeurde aan de Hoofdweg en had grote gevolgen voor de buschauffeur. Zij raakte ernstig bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse.

In de bus zaten op het moment van het ongeluk geen passagiers. Door sneeuwval was het wegdek spiegelglad, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Meerdere ambulances en brandweerkorpsen uit de regio en de stad Groningen kwamen ter plaatse. De brandweer had anderhalf uur nodig om de chauffeur uit de bus te bevrijden.

Op beelden is te zien hoe groot de schade is. De rechtervoorkant van de bus is grotendeels verdwenen na de harde klap tegen de boom. In de berm en op de weg liggen stukken van de bus en de voorruit van het voertuig.

Meerdere ongelukken door gladheid

Het busongeluk staat niet op zichzelf. Door het winterse weer zijn in het noorden en noordoosten van het land meerdere ongevallen gebeurd. Zo belandde bij Balkbrug in Overijssel een auto in de sloot en botste een automobilist in Nietap tegen een boom, melden regionale media.

Ook in Assen ging het mis door de gladheid en reed een bestuurder tegen een lantaarnpaal. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen weggebruikers om alert te blijven, vooral op binnenwegen die deze nacht en ochtend verraderlijk glad waren.