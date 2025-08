Auto vliegt door lucht en botst keihard tegen paal op N46

Een automobilist is zondagochtend gewond geraakt bij een bijzonder ongeluk op de N46, net buiten Groningen. Het ging mis tussen de oprit bij de Rijksweg en de afrit Kluiverboom, richting Beijum.

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De auto schoot via de berm omhoog en vloog vervolgens frontaal tegen een paal met plaatsnaamborden. Daarna kwam het voertuig weer midden op de rijbaan tot stilstand.

Meerdere ambulances rukten uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Opruimwerkzaamheden

De ravage op de weg was groot. Een deel van de oprit en de rijbaan is tijdelijk afgesloten. De auto is inmiddels door een berger weggesleept.

Op het asfalt is veel olie terechtgekomen door het ongeluk. Rijkswaterstaat heeft een aannemer ingeschakeld om het wegdek te reinigen, zodat de weg weer veilig gebruikt kan worden.

Het is nog niet bekend wat precies de oorzaak is geweest van het ongeluk. De politie onderzoekt de toedracht.