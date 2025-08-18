Bestuurder komt onder landbouwvoertuig in sloot Kantens terecht en overlijdt

Een bestuurder van een landbouwvoertuig is maandagavond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval aan de Oosterweg in het Groningse Kantens. Het slachtoffer belandde op een bedrijventerrein onder het voertuig in een sloot.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere brandweereenheden, ambulances en een traumahelikopter. Ondanks de inzet mocht hulp helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een bedrijfsongeval. "Het terrein waar dit plaatsvond was wel van een bedrijf, maar dat was niet meer als zodanig in gebruik."

Waarom de persoon daar ’s avonds met het voertuig reed, is nog onduidelijk.