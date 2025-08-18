Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bestuurder komt onder landbouwvoertuig in sloot Kantens terecht en overlijdt

Ongeluk

Vandaag, 20:46

Link gekopieerd

Een bestuurder van een landbouwvoertuig is maandagavond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval aan de Oosterweg in het Groningse Kantens. Het slachtoffer belandde op een bedrijventerrein onder het voertuig in een sloot.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere brandweereenheden, ambulances en een traumahelikopter. Ondanks de inzet mocht hulp helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een bedrijfsongeval. "Het terrein waar dit plaatsvond was wel van een bedrijf, maar dat was niet meer als zodanig in gebruik."

Waarom de persoon daar ’s avonds met het voertuig reed, is nog onduidelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.