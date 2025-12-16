Man (59) overlijdt bij ernstig ongeluk op N46 bij Huizinge

Een 59-jarige man uit Groningen is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk op de Eemshavenweg (N46), ter hoogte van het dorp Huizinge.

Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur. Bij het incident was ook een vrachtwagen betrokken, meldt de politie. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.