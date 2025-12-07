Volg Hart van Nederland
Twee gewonden bij ernstige frontale botsing Harkstede

Ongeluk

Vandaag, 16:21 - Update: 55 minuten geleden

Bij een hevige botsing in het Groningse Harkstede zijn twee gewonden gevallen. Volgens de politie waren meerdere auto's bij het voorval betrokken. Hulpdiensten zijn druk bezig met het opruimen van de brokstukken, onderzoek is volop gaande.

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur aan de Hoofdweg in Harkstede. Op beelden lijkt het erop dat twee voertuigen, een busje en een auto, frontaal gebotst zijn. Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken.

Medische hulpdiensten, maar ook brandweer en politie, kwamen met meerdere eenheden ter plaatse om de inzittenden te helpen. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek.

Door Daniël Bom

