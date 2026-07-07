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Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto in Groningen

Ongeluk

Vandaag, 19:43

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Een scooterrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Groningen. Dat meldt de politie. De scooterrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 18.40 uur op de Bornholmstraat. De scooter kwam in botsing met een auto. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen. De automobilist raakte niet gewond.

Het is nog niet duidelijk hoe de botsing heeft kunnen gebeuren. De politie onderzoekt het ongeval. De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland

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