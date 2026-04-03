Twee motorrijders zwaargewond na ongeval in Grijpskerk

Ongeluk

3 apr 2026, 14:05 - Update: 3 apr 2026, 14:40

In het Groningse Grijpskerk zijn vrijdagmiddag twee mensen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval, meldt de politie. De twee zaten op een motor en hadden een aanrijding met een auto. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 12.15 uur aan de Poelweg. Wegens het incident werd een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder van de auto, de enige inzittende, raakte niet gewond.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Door ANP

