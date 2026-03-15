Kind in Groningen gewond na aanrijding door auto

Zondagmiddag is een jong kind in Groningen aangereden door een auto, bevestigt de politie. Het ging mis ter hoogte van de kruising van de Turfsingel met de Kruitlaan. Een correspondent ter plaatse meldt: 'Politie, ambulance en een traumateam kwamen met spoed ter plaatse en verleenden eerste hulp aan een kind.'

Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, volgens de correspondent. Deze landde op de Grote Markt in het centrum van de stad. Het slachtoffer betreft een jong kind dat per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.