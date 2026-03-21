Heftig ongeluk Doezum: auto belandt in water, slachtoffers naar ziekenhuis

In het Groningse Doezum is een auto met daarin twee inzittenden te water geraakt. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het is niet duidelijk waardoor de auto te water raakte. Volgens lokale media heeft een omstander de auto met een tractor uit het water getrokken. Een van de inzittenden is er slecht aan toe.