Zwaargewonden bij eenzijdig ongeluk in Den Ham

Ongeluk
Vandaag, 12:22 - Update: 17 minuten geleden
Vier mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Sietse Veldstraweg in Den Ham, Groningen. Twee van hen raakten ernstig gewond, meldt de politie.
Het incident vond plaats rond 10.30 uur. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.