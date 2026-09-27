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Burgemeester na steekvlam bij buurtbarbecue De Wilp: 'Zeer ingrijpend'

Ongeluk

Vandaag, 21:25

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier leeft mee met de mensen die zaterdagavond gewond raakten tijdens een buurtbarbecue in De Wilp. Vermoedelijk kwam er een steekvlam uit een buitenkachel. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis.

"De buurtbijeenkomst begon gisteren als een gezellig samenzijn en eindigde op een manier die niemand heeft gewenst", laat Van der Tuuk zondag weten.

'Zeer ingrijpend'

"Dat deze avond zo is geëindigd en een aantal mensen gewond is geraakt, is zeer ingrijpend", vervolgt de burgemeester. De gemeente houdt contact met de buurt.

Volgens omstanders die met Dagblad van het Noorden spraken, liepen in totaal acht mensen brandwonden op. Twee van hen zouden ernstig gewond zijn geraakt. Andere slachtoffers werden in woningen in de buurt onder de douche gekoeld.

Jerrycan in beslag genomen

Het ongeluk gebeurde aan de W.F. de Boerstraat. Meerdere ambulances en politie-eenheden kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet.

Volgens Dagblad van het Noorden ontstond de steekvlam mogelijk nadat iets op het vuur was gegooid. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen.

Door ANP

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