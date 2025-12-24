Dode bij ernstig ongeluk met meerdere auto's N366

Bij een ongeval met drie auto's bij het Groningse Alteveer is woensdagochtend iemand om het leven gekomen, meldt de politie. Die werd rond 07.00 uur gealarmeerd voor het incident op de N366. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Helaas mochten de inspanningen van de hulpverleners niet baten. Het zwaargewonde slachtoffer overleed op de plek van het ongeval. Het gaat om een 25-jarige man uit Winschoten.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.