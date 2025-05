Groep fietsers aangereden bij Cadzand, veel gewonden

Een groep fietsers is zaterdagavond hard aangereden op een dijk bij Cadzand in Zeeland. Daarbij raakten zes mensen gewond, van wie één ernstig. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere vijf hadden voornamelijk lichte verwondingen, meldt de politie.

De aanrijding vond plaats rond 18.00 uur op de Vierhonderdpolderdijk. De politie heeft de vrouwelijke bestuurder van de auto aangehouden. Volgens een eerste onderzoek zou ze onder invloed van alcohol hebben gereden.

Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht. Vooralsnog gaat de politie er niet van uit dat de aanrijding opzettelijk was. De politie is bezig met sporenonderzoek en heeft de plek van het ongeluk ruim afgezet.

Beeld: Provicom

Hart van Nederland/ANP