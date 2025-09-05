Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse vrouw (64) dood gevonden onderaan klif in Griekenland

Nederlandse vrouw (64) dood gevonden onderaan klif in Griekenland

Ongeluk

Vandaag, 21:01

Link gekopieerd

Een 64-jarige vermiste Nederlandse vrouw uit Limburg is vrijdagmiddag onderaan een klif in het Noord-Griekse gebied Zagori gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw was donderdag vermist geraakt, waarna een zoektocht werd gestart.

Volgens het Griekse nieuwsmedium Tovima maakte de vrouw samen met haar man een wandeltocht door het noordwestelijke Tymfi-gebergte, dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Haar man was even bij haar weg om foto's te maken. Toen hij terugkwam, kon hij haar niet meer vinden en belde het alarmnummer. Na een zoektocht met drones is de vrouw op 300 meter diepte in de Vikoskloof gevonden.

De Griekse brandweer is ingezet om de stoffelijke resten uit het steile ravijn te bergen.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.