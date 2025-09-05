Nederlandse vrouw (64) dood gevonden onderaan klif in Griekenland

Een 64-jarige vermiste Nederlandse vrouw uit Limburg is vrijdagmiddag onderaan een klif in het Noord-Griekse gebied Zagori gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw was donderdag vermist geraakt, waarna een zoektocht werd gestart.

Volgens het Griekse nieuwsmedium Tovima maakte de vrouw samen met haar man een wandeltocht door het noordwestelijke Tymfi-gebergte, dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Haar man was even bij haar weg om foto's te maken. Toen hij terugkwam, kon hij haar niet meer vinden en belde het alarmnummer. Na een zoektocht met drones is de vrouw op 300 meter diepte in de Vikoskloof gevonden.

De Griekse brandweer is ingezet om de stoffelijke resten uit het steile ravijn te bergen.

