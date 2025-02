Goederentrein knalt op busje in haven van Rotterdam

Een goederentrein is vrijdagavond rond 21.40 uur in het havengebied van Rotterdam tegen een bus van ProRail geknald. De trein is tot stilstand gekomen op de spoorwegovergang op de Merseyweg in de Botlek. De inzittenden zijn gecontroleerd in een ambulance, maar er is volgens de 112-correspondent niemand gewond geraakt.

De brandweer heeft de tanks van de goederentrein gecontroleerd, maar er was geen lekkage. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de 112-correspondent reed de trein achteruit.

Hart van Nederland/ANP